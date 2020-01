Sky Sports Uk – Eriksen all’Inter, tentativo disperato del Barcellona

Inter-Eriksen, affare in dirittura d’arrivo? Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio la trattativa è destinata ad andare in porto, il giocatore vestirà la maglia nerazzurra ma – in collegamento da Londra – il giornalista Kaveh Solhekol lancia il monito alla società nerazzurra: “Trattare con il presidente del Tottenham non è affatto semplice, lui sa che Eriksen andrà via, ma vuole capitalizzare al massimo. Questa sera sarebbero arrivate notizie dall’ambiente inglese che anche il Barcellona sarebbe interessato al calciatore, quindi l’Inter dovrà mantenere alta l’offerta per il centrocampista danese se vorrà portarlo in Italia”