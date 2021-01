Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante Sportitalia Calciomercato, al momento solo Eriksen è in uscita dall’Inter.

L’esperto di mercato ha ammesso come per Pinamonti, il Benevento ci ha riprovato ma l’Inter non sembra intenzionata a lasciar partire l’attaccante, al momento più dentro che fuori dal progetto nerazzurro.

Per questo, l’unico giocatore che potrebbe lasciare l’Inter è Eriksen, anche se non sarà semplice trovare un accordo.