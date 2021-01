Arsenal su Eriksen, l’Inter vuole qualità: “Ecco perché può concretizzarsi questo scambio”

Nonostante le parole e la possibilità concreta che rimanga comunque in rosa almeno fino al termine della stagione. Christian Eriksen resta sulla lista dei partenti dall’Inter. Il centrocampista danese, provato come vice-Brozovic a Firenze in Coppa Italia, ha dato risposte alterne. Per lui, soprattutto in Premier League, gli estimatori non mancano.

Ed è proprio con un club di Premier che, secondo Tuttosport, potrebbe concretizzarsi uno scambio:

“Salgono le quotazioni di Lucas Torreira. Il 24enne centrocampista uruguaiano sta giocando poco con l’Atletico Madrid, dove è approdato in prestito dall’Arsenal a ottobre. L’Inter che ha bisogno di un’alternativa a Brozovic (…). Il requisito essenziale per concludere l’affare è la cessione di Eriksen (…). Potrebbe muoversi anche l’Arsenal che deve trovare un sostituto di Ozil, passato al Fenerbahce. E qui le strade tra Gunners e Inter potrebbero incrociarsi per uno scambio di prestiti tra Eriksen e Torreira“.

