Dubbi spazzati via, Eriksen vede solo nerazzurro: “Ecco il vero motivo del suo sì all’Inter”

Non sembrano esserci dubbi, ormai, sulle intenzioni di Christian Eriksen, ben disposto a vestirsi di nerazzurro già da questa sessione di mercato di gennaio, a dispetto delle tante grandi squadre europee su di lui. Almeno, questo è quanto sostiene la Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista danese preferirebbe un ruolo da protagonista all’Inter, piuttosto che uno da comprimario, per esempio, al Paris Saint-Germain, altra big mossasi più o meno concretamente per lui:

“Sorrisi, in fondo, come quelli rassicuranti di queste ore in casa Inter. Non è detto serva un blitz londinese nelle prossime ore per chiudere la trattativa. Ed è probabile che per il centrocampista danese le ore calde siano quelle della prossima settimana. Eriksen ha in mano due sole vere offerte: l’Inter e il Psg. Ma ha detto sì a quella nerazzurra in stile Lukaku, 7,5 più bonus fino al 2024, preferendo l’idea di vedersi protagonista a Milano a un ruolo più secondario a Parigi“, riporta la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)