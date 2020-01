Mirror – Eriksen, super contratto all’Inter: il doppio del Tottenham, presenti 3 bonus speciali

L’Inter vuole Christian Eriksen, lo vuole subito ed è disposta ad andare fino in fondo con la sua super offerta. Un’offerta che, secondo il Daily Mirror, è da brividi. L’Inter avrebbe offerto a Eriksen esattamente il doppio di quanto il danese percepisce oggi al Tottenham. Eriksen guadagna 80.000 sterline a settimana, l’Inter gliene offre 160.000. Tradotto in euro, si arriva a poco meno di 10 milioni netti a stagione, esattamente la cifra che Eriksen chiedeva a inizio trattativa.

All’interno del contratto, sono previsti anche tre bonus speciali per il giocatore: uno relativo alla vittoria di un trofeo, un altro per la qualificazione in Champions League e il terzo è legato alle presenze di Eriksen con l’Inter. Proprio attraverso questi bonus, si arriva ai 10 milioni che dovrebbero accontentare le richieste del fuoriclasse degli Spurs.

Ora, per Marotta, arriva la parte più delicata, cioè la trattativa con il Tottenham, che non sembra particolarmente attratto dall’idea di inserire Matias Vecino nell’affare. Gli Spurs preferiscono soldi cash e valutano Eriksen 20 milioni, cifra giudicata eccessiva dall’Inter.