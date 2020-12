Corsera – Inter-Gomez, la richiesta di Percassi. Ma il rapporto con Suning insegna una cosa

Uno strappo troppo grande per essere ricucito, così il Papu Gomez con ogni probabilità lascerà l’Atalanta dopo sei stagioni. In prima fila per l’argentino c’è sempre l’Inter, secondo il Corriere della Sera edizione Bergamo, è la destinazione più probabile.

“I Percassi vogliono intorno ai 10 milioni, gli ottimi rapporti con Suning insegnano che potrà esserci un accordo differente, tra giovani in contropartita e possibili sconti. Si vedrà: più difficile un trasferimento alla Lazio, anche se non è da escludere che Lotito voglia rilanciare“.

(Corriere della Sera)