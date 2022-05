AS – Tanti club accostati a Dybala. Il suo entourage ne esclude uno

L'argentino lascerà la Juventus e diverse società lo stanno seguendo. L'Inter come noto è tra queste, ma c'è anche chi viene escluso dai suoi agenti

Dicono sia l'Inter la meta più probabile, ma c'è anche chi dice che Dybala non scaldi la proprietà nerazzurra. Di sicuro diversi club sono stati accostati all'argentino che si è liberato dalla Juventus ed è un parametro zero. Il suo agente continua a ribadire che non c'è accordo con nessun club. La Roma si sarebbe inserita tra le pretendenti tra le quali ci sono anche società inglesi. Si era parlato anche dell'interesse del Tottenham .

Ma AS a questo proposito scrive: "Atlético Madrid e Barcellona, ​​​​in Spagna. L'Inter di Beppe Marotta, e la Romadi Mourinho, che sogna la coppia con Abraham, in Italia. Il solito PSG, in Francia. E in Inghilterra Manchester United e Tottenham, dove c'è Fabio Paratici, l'altro artefice del suo arrivo alla Juventus con Marotta. Tuttavia, e come ha appreso AS, l'entourage del giocatore ha escluso questa proposta".