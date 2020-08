Attacco Inter, profili giovani ma non solo: “In lista un campione esperto. che piace a Conte”

Di sicuro, l’Inter in questa sessione di mercato completerà l’attacco a disposizione di Antonio Conte con una quarta punta. Se da più parti si fanno dei profili giovani, in ottica nerazzurra non va dimenticato un giocatore esperto come Olivier Giroud, da tempo stimato dall’allenatore interista. Con l’arrivo di Werner al Chelsea, Giroud, destinato ad avere meno spazio, potrebbe chiedere di liberarsi a zero:

“A proposito di Chelsea, oltre a Emerson e Kante, non bisogna dimenticare Giroud. L’attaccante francese ha “subito” il rinnovo fino al 2021 – il club ha usufruito di una clausola in suo favore -, ma in virtù del poco spazio che rischia di avere, potrebbe chiedere di essere lasciato libero. A quel punto non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma per l’Inter, alla ricerca del vice-Lukaku“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)