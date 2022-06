GdS – Esposito, non solo Anderlecht. “Ecco le opzioni sul tavolo e quanto chiede l’Inter”

Dopo una stagione di alti e bassi con il Basilea, Sebastiano Esposito rientra all'Inter ma solo di passaggio: gli aggiornamenti

Matteo Pifferi

Dopo una stagione di alti e bassi con il Basilea, Sebastiano Esposito rientra all'Inter ma solo di passaggio. I nerazzurri hanno in mente di mandarlo in prestito un'altra stagione, sperando in maggiore continuità di rendimento rispetto all'esperienza elvetica.

Italia

"Possibili progetti "giusti" in Italia? Magari l'Empoli, sperando di replicare la stagione di Andrea Pinamonti, ora uomo forte del mercato. Ma nella trattativa per portare Asllani a Milano, la contropartita gradita dai toscani è Martin Satriano: Paolo Zanetti preferisce l'uruguaiano, che però deve ancora dare il suo ok definitivo", spiega La Gazzetta dello Sport. Si parlava anche di Salernitana ma l'addio di Sabatini ha stoppato la trattativa. C'è anche il Bologna mentre è complicato pensare all'ipotesi Torino come parziale contropartita per Bremer.

Estero

Anche all'estero le opzioni non mancano per Esposito. Anzi, l'Anderlecht al momento la favorita numero 1. "Cosa chiede l'Inter? Qualora Esposito non dovesse essere utilizzato come contropartita o ceduto in prestito (l'opzione principale, al momento), per i nerazzurri sarebbe il massimo incassare una quindicina di milioni dalla cessione dell'attaccante. Ma a oggi è complicato", chiosa il quotidiano.