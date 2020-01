L’infortunio di Inglese potrebbe aver messo fine alla stagione del giocatore. Per questo il Parma starebbe cercando un altro attaccante. Fatto un tentativo per Esposito, ma da quanto riportato da Di Marzio a Skysport, l’Inter non avrebbe ancora deciso se mandare il giocatore in prestito oppure no. Per questo i gialloblù stanno pensando a Matri o Sanabria.

(Fonte: SS24)