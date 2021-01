Poche presenze (10 in campionato per un totale di 47o’) e un solo gol. L’avventura di Sebastiano Esposito alla Spal non è andata come sperava il giocatore e soprattutto come sperava l’Inter. Ecco perché l’attaccante rientrerà a Milano. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante tornerà all’Inter con la società nerazzurra che lo dovrebbe girare al Pescara.

(Sky Sport)