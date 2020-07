Sky – Inter-Esposito, accordo raggiunto per il rinnovo di contratto. E intanto…

Dopo settimane di trattative e voci, Sebastiano Esposito e l’Inter sono pronti a prolungare il loro rapporto. Come riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, infatti, il giovane attaccante, passato da poco nella scuderia del procuratore Federico Pastorello, avrebbe ormai raggiunto un accordo con il club nerazzurro per il prolungamento del contratto per altri cinque anni, con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Scrive Di Marzio:

“#Esposito, accordo ormai raggiunto per il rinnovo con l’@Inter : 5 anni di contratto. E intanto è ufficiale il cambio di agente, da oggi nella scuderia di @fedepastorello #calciomercato @SkySport“.

Il rinnovo di Esposito sembrerebbe davvero ad un passo perché potrebbe arrivare la firma già lunedì e sarebbe un passo piuttosto formale perché l’intesa tra le parti, secondo quanto sostiene il giornalista, è già stata trovata. Firmerà un contratto di cinque anni (quello attuale scadeva nel 2022).