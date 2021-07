Sky – Sostituto Hakimi: Bellerin, nodo formula. L’Inter prende tempo

Il club nerazzurro sta valutando diverse opzioni per sostituire il marocchino. Il giocatore dell'Arsenal piace ma l'accordo è lontano

Per quanto riguarda il calciatore dell'Arsenal, non c'è l'accordo sulla formula perché l'Inter pensa ad un prestito con diritto di riscatto. Il club inglese spera in una cessione come prima opzione. La società si prende tempo per capire le opportunità in quel ruolo che possono spuntare sul mercato.