Inter, il mercato guarda al 2024: “Mossa di Marotta per evitare un altro caso Skriniar”

Ormai è certo: Milan Skriniar lascerà l'Inter in estate a parametro zero. Un danno economico (oltre che tecnico) per i nerazzurri, che si stanno già muovendo per evitare altri casi simili. E' in quest'ottica, scrive il Giornale, che vanno lette le accelerazioni per i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu: