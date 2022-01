Ex Inter, Eriksen torna in Premier? Arriva la proposta del Brentford

Secondo quanto riporta The Athletic, il club inglese ha offerto un contratto di sei mesi al giocatore

Il Brentford è in trattative con Christian Eriksen per il ritorno in Premier League. Secondo quanto riporta The Athletic, il club ha offerto al centrocampista danese un contratto di sei mesi con opzione per un altro anno. Qualche settimana fa Eriksen aveva dichiarato che il suo obiettivo era quello di tornare in campo ad alti livelli e puntare al Mondiale in Qatar.