Eriksen: “L’Inter? È un peccato, ho amato il tempo trascorso lì. Devo…”

A distanza di quasi 7 mesi dal malore, il centrocampista danese è tornato a parlare pubblicamente

A sei mesi di distanza dal malore che lo ha colpito in Finlandia-Danimarca, Christian Eriksen è tornato a parlare in pubblico. Il danese racconta i terribili momenti vissuti subito dopo il crollo in campo: "In ambulanza ho pensato: tienimi le scarpe. È finita. Non gioco più a calcio".