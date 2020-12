Icardi alla Juve? Intanto il figlio di Nedved “lancia” il suo preferito: “Ti aspettiamo!”

Il 2020 non è stato un anno indimenticabile per Mauro Icardi. Trasferitosi definitivamente al Psg non è ancora riuscito a fare il salto di qualità e ad affermarsi in maniera convincente. La stampa francese ha sottolineato la sua fin qui non positiva stagione e ha ricominciato a “metterlo” sul mercato. Tra le possibili destinazioni viene citato anche un vecchio pallino: la Juventus.

Intanto il figlio di Pavel Nedved ha risposto ad un follower su Instagram promuovendo un altro possibile obiettivo dei bianconeri. Si tratta di Pavoletti. “Alla Juve come vice Morata? Ti aspettiamo”, ha commentato Nedved Jr. Di Pavoletti si è parlato anche in ottica Inter con l’ipotesi di uno scambio che coinvolga Radja Nainggolan, fuori dal progetto di Conte.