Il club viola è pronto per chiudere per gli arrivi dell'islandese e dell'americano, entrambi accostati all'Inter

La Fiorentina sta per regalare altri due acquisti al tecnico Raffaele Palladino: si tratta di Alfred Gudmundsson e Tanner Tessmann, attaccante islandese del Genoa e centrocampista americano del Venezia, entrambi seguiti in queste settimane dall'Inter.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Avanti per Alfred Gudmundsson. La scelta della Fiorentina è fatta e l'islandese è l'obiettivo viola, corteggiato e inseguito dallo scorso inverno, adesso potrebbe arrivare a Firenze anche indipendentemente dalla partenza di Nico Gonzalez. [...] La speranza del club di Rocco Commisso è quella di riuscire ad aggiudicarselo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro e con una formula ancora da definire. [...] La prossima settimana sembra comunque decisiva per il possibile arrivo in viola di Gud".