Gudmundsson aspetta l’Inter, ma non per tutta la vita: la promessa e novità sulla formula

“Gudmundsson aspetta Inzaghi ma non per tutta la vita”, titola oggi Pasquale Guarro sulle colonne di Libero

“Gudmundsson aspetta Inzaghi ma non per tutta la vita”, titola oggi Pasquale Guarro sulle colonne di Libero. “La Fiorentina avanza, lui frena. L’islandese non ha per niente abbandonato l’idea di poter vestire il nerazzurro, ma l’Inter è imbottigliata nel traffico elle punte inchiodate ad Appiano, che ingolfano qualsiasi trattativa in entrata.