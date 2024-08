La Fiorentina fa sul serio e avanza per Albert Gudmundsson del Genoa. A riferirlo è Sky Sport: ecco le cifre

La Fiorentina fa sul serio e avanza per Albert Gudmundsson del Genoa. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il club viola nella giornata di ieri ha presentato la sua prima offerta ufficiale ai rossoblù per l'attaccante islandese, più volte accostato anche all'Inter in questa finestra di mercato.