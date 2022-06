La Fiorentina rinnova il contratto di Italiano. Occhio all’obiettivo Pinamonti

Il club viola e l'allenatore hanno trovato l'accordo per il prolungamento e al tecnico piacerebbe allenare l'attaccante interista

Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina, ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. In settimana sul contratto con la società viola arriverà la firma, come riferito da Skysport.

Una notizia questa che può essere presa in considerazione anche in chiave Pinamonti. Il calciatore piace al tecnico e la prospettiva di lavorare con un allenatore capace di valorizzare i giovani piacerebbe molto all'attaccante nerazzurro. Fatto il punto sul tecnico la Fiorentina si concentrerà poi sul mercato in entrata e l'interista è considerato tra gli obiettivi da tenere d'occhio.