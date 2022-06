FCIN1908 – Pinamonti, alle pretendenti si aggiunge un club tedesco

Dopo una buona stagione in prestito all'Empoli (13 gol segnati) sono diversi i club interessati ad Andrea Pinamonti. In Italia sicuramente Monza e Fiorentina tra le pretendenti e il calciatore dell'Inter era stato accostato anche al Sassuolo. Al momento non si registrano passi in avanti concreti rispetto all'interesse dei club italiani.