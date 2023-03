Firmino, addio al Liverpool: “L’Inter lo vuole e ha già fatto queste mosse”

'Inter prova a fare sul serio per Roberto Firmino, attaccante brasiliano che ha già comunicato al Liverpool la sua volontà di non rinnovare

L'Inter prova a fare sul serio per Roberto Firmino, attaccante brasiliano che ha già comunicato al Liverpool la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza con il club inglese. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno già sondato il terreno e palesato il loro interesse:

"Firmino ha detto a Klopp che ha voglia di una nuova sfida e che comunque nella sua testa non c’è più futuro in Premier. E allora perché non l’Italia? L’Inter ha già fatto i suoi sondaggi e palesato il suo interesse, ora spetta al giocatore far capire che tipo di sfida cerca".