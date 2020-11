Sport insiste: “Firpo, possibile l’arrivo all’Inter. Per prenderlo il club avrebbe chiesto…”

Dopo il tormentone Lautaro Martinez la scorsa primavera, ora il quotidiano catalano Sport torna alla carica. Secondo i media spagnoli, l’Inter avrebbe dovuto cedere il suo centravanti per una quota cash e il cartellino di Junior Firpo, laterale spagnolo ormai ai margini del Barcellona. Il club del Camp Nou ha infatti in progetto quattro cessioni a gennaio e una di queste è proprio quella dell’esterno: “Le sue destinazioni più probabili sono Inter o Napoli. I nerazzurri, in particolare, hanno fatto un’offerta per un prestito di due stagioni e ora potrebbero tenerlo per un anno e mezzo. Il Barça non è disposto a cederlo per meno di 20 milioni di euro perché il Betis mantiene una percentuale sulla rivendita”, scrive Sport in merito.