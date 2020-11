Lautaro resta? Non scontato. E l’Inter si muove: “Conte ha già fatto il nome che apprezza di più”

Sarà un mercato ancora una volta frenetico in casa Inter, con in nerazzurri che la prossima estate vedranno numerosi assalti per i propri gioielli. Uno di questi è inevitabilmente Lautaro Martinez, con cui il club sta trattando il rinnovo del contratto, ma sul quale il Barcellona resta vigile. E allora Marotta, riporta Calciomercato.com, è già al lavoro per non arrivare impreparato: “La permanenza di Lautaro è tutt’altro che scontata e in viale della Liberazione lavorano per non farsi cogliere di sorpresa. Insomma, se il “Toro” dovesse partite, in casa Inter vogliono farsi trovare pronti con l’alternativa. L’Inter non si scompone, Marotta è disposto a trattare la cessione di Lautaro e intanto si guarda attorno.

Conte ha già espresso qualche preferenza, indicando Belotti come possibile ideale sostituto di Lautaro. Il tecnico salentino apprezza moltissimo il “Gallo”, che a fine stagione potrebbe lasciare Torino.Le barricate di Cairo non sembrano più insormontabili e questa volta i nerazzurri potrebbero provarci seriamente. Ovviamente a condizione che questa volta il Barcellona arrivi fino in fondo per Lautaro e non si fermi all’effimero corteggiamento. L’Inter si porta avanti, Belotti è una bella idea, che Conte apprezza molto”, conclude il portale.