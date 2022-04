Vidal-Flamengo? Spindel: “Al momento nessuna trattativa in piedi”

Le parole del direttore esecutivo del club brasiliano sulle indiscrezioni che parlano del giocatore nerazzurro

A Udine potrebbe giocare da titolare al posto di Calhanoglu, ma di Arturo Vidal si parla in Cile e se ne parla in ottica Flamengo. Non ha mai nascosto l'affetto per la squadra brasiliana e non è una novità che il calciatore, nella prossima stagione, potrebbe lasciare l'Inter.

AS ha intervistato Bruno Spindel, direttore esecutivo del club brasiliano, che è stato proprio in Cile nelle scorse ore. E ha ridimensionato, per ora, le voci che parlano dell'arrivo del calciatore in Brasile nella prossima stagione. «Al momento - ha detto - non c'è nessuna trattativa tra noi e Vidal. Lui ha detto di voler giocare nel Flamengo? Con Marcos Braz (altro dirigente del Flamengo.ndr) ho già parlato di questo argomento 15 giorni fa. Conosciamo i desideri di Arturo, che è un grande giocatore. Vediamo in futuro cosa succederà, ma finora non abbiamo parlato con lui», le parole del dirigente.