Vidal-Inter, addio vicino: tre offerte per Arturo. “E un amico stretto confida che…”

Il futuro di Arturo Vidal sembra essere sempre più lontano dall'Inter: ecco gli aggiornamenti che arrivano dal Cile

Il futuro di Arturo Vidal sembra essere sempre più lontano dall'Inter . Dal Cile arrivano aggiornamenti sulla possibilità che il centrocampista possa diventare un nuovo giocatore del Flamengo. " Uno degli obiettivi di Arturo è di vincere la Copa Libertadores . Questa è una delle principali ragioni per cui possa ascoltare un'offerta del Flamengo, squadra che lotta sempre per il titolo. E in più gli piace l'idea di vivere a Rio de Janeiro ", riferisce un amico stretto di Vidal a El Deportivo, programma sportivo de La Tercera, uno dei quotidiani cileni.

Sempre secondo El Deportivo, l'offerta del Flamengo per Vidal si aggira attorno ai 5 mln di dollari a stagione per due anni, con un'opzione per il terzo anno. Un'offerta che, se accettata, farebbe di Vidal il giocatore più pagato di tutto il Brasile. In più, riporta La Tercera, Vidal avrebbe ricevuto una proposta dall'AlRayyan, club qatariota nel quale gioca un altro cileno, Nicolas Cordova, e James Rodriguez. Ci sarebbe anche l'opzione Colo Colo ma per il momento Arturo non è convinto della destinazione.