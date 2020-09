Inter, Perisic torna. Il tecnico del Bayern Flick: “Ormai è stato deciso che…”

Conquistato il Triplete, il Bayern Monaco deve già pensare alla nuova stagione che è alle porte. La preparazione, con la pausa delle nazionali, ha portato le prime preoccupazioni. In aggiunta c’è un mercato da completare e molte posizioni da definire. A proposito di tre giocatori in particolare (nello specifico Odriozola, Coutinho e Perisic) si è espresso in maniera piuttosto definitiva l’allenatore Hansi Flick: “È deciso che non conteremo più su questi tre giocatori. Stiamo discutendo sul fatto di voler riportare qualità anche in quei ruoli. Alaba e Thiago? La situazione non è per nulla semplice. Finché sono nella rosa progetto con entrambi”.