FCIN1908 / Inter, definito il prestito di Fontanarosa al Cosenza. C’è l’indizio social

Il club rossoblù ha chiuso la trattativa con i nerazzurri e il difensore giocherà in Serie B nella prossima stagione

AlessandroFontanarosa, difensore classe 2003 dell'Inter, giocherà in prestito al Cosenza, in Serie B. Dalla Calabria danno la trattativa per l'arrivo del giocatore già chiusa e l'ufficialità arriverà quindi nei prossimi giorni. Il giocatore era anche nel mirino della Ternana ma alla fine il club rossoblù, con il direttore sportivo Roberto Gemmi, l'ha spuntata, dalle conferme arrivate alla redazione di FCINTER1908.IT.