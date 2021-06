Dalla Francia – Florenzi, opzione PSG: discussioni in corso. Ma non è priorità

Se si pensa alla trattativa Hakimi si dà un'occhiata anche alle altre operazioni del club parigino che ad una permanenza dell'italiano comunque pensa

Mentre tutti gli interisti si interrogano sul futuro dell'Inter , si guarda al PSG come meta possibile e per questo si dà pure un'occhiata alle operazioni di mercato dei parigini.

In queste ore infatti si parla molto di Florenzi. Il terzino dell'Italia di Mancini, spesso associato in passato anche ai nerazzurri, alla fine dalla Roma è approdato nella capitale francese. Lì ha giocato un anno in prestito e fino a qualche giorno fa si diceva non avesse soddisfatto molto i dirigenti del club parigino. Ma, soprattutto quando si parla di mercato e calciatori, le cose cambiano, le indiscrezioni vengono smentite. E così Florenzi pare abbia conquistato quote nei pensieri di Leonardo, ds del PSG.