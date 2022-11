In Francia – Il PSG a Skriniar ci pensa eccome, ma la CL complica tutto

La Champions e non solo quella. Perché Marotta ha ammesso pubblicamente di essere vicino al rinnovo di Milan Skriniar . "Non so se riusciremo a chiudere prima della sosta mondiale, ma siamo ottimisti, si può chiudere nelle prossime settimane", ha detto l'ad a proposito del rinnovo con lo slovacco. In Francia continuano a tenere d'occhio il difensore nerazzurro. Le10Sport spiega che il PSG vorrebbe ancora fare un tentativo per strappare il giocatore all'Inter che però si sente sicura sul prolungamento di contratto.

Il mancato arrivo del giocatore a Parigi è considerato dai media francesi un 'fallimento' per Campos, nuovo direttore tecnico del club parigino che per settimane ha cercato di prendere Skriniar ma ha dovuto fermarsi di fronte alle esose richieste nerazzurre. "Un duro colpo per il PSG poiché Christophe Galtier è stato costretto a rivedere il suo sistema per adattarsi agli infortuni. Il club francese intendeva tornare in carica quest'inverno per Skriniar. Ma con la qualificazione dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League, questa pista potrebbe complicarsi", si legge ancora sul sito sportivo.