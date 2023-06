Frattesi, oggi incontro Roma-Sassuolo. Pinto dribbla: “Io devo solo vendere”

Le rivali dell'Inter sulla strada che porterebbe all'arrivo di Frattesi si stanno muovendo per il calciatore. Ieri l'incontro con la dirigenza della Juventus e oggi quello con la Roma. Agenda affollata per Carnevali alla voce mercato: l'ad neroverde oggi ha incontrato Tiago Pinto, il direttore sportivo della Roma. La Gazzetta dello Sport spiega che il dirigente giallorosso ha visto il collega del Sassuolo soprattutto per Volpato. «Ne abbiamo discusso ma è presto per le conclusioni», ha detto Carnevali ai microfoni dei giornalisti che hanno sorpreso i due a pranzo insieme.