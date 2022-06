Sky – Roma-Frattesi solo se si abbassa valutazione. Altrimenti si passa in cassa

Se Carnevali riuscisse a cedere per quella cifra il giocatore, la società capitolina passerebbe volentieri alla cassa a ritirare i 12 mln che le spettano per la cessione. Se invece la valutazione si abbassasse sarebbero pronti una 15 di mln per acquisire il 70% del cartellino nelle mani del Sassuolo. Frattesi piace perché è diverso come caratteristiche rispetto a Cristante e Matic: si butta negli spazi, è esplosivo, sa fare male in area avversaria e sa creare profondità. Nasce come intermedio ma sa giocare anche nel centrocampo a due, insomma un profilo giovane e completo.