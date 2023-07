Frattesi sorride in nerazzurro, la sorella Chiara esulta: “Orgogliosa di te! Ad altre mille…”

Il post sui social per celebrare il passaggio in nerazzurro è carico di emozione

È un Davide Frattesi raggiante quello che si è presentato in viale della Liberazione a Milano, posando in mezzo ai trofei e alla storia dell'Inter. Il centrocampista ha spiegato di aver scelto i nerazzurri anche per il calore di San Siro e dei tifosi, ai quali vuole regalare dei gol per poter esultare sotto la Curva. Dopo le visite, le firme e le foto di rito Davide Frattesi è diventato un nuovo giocatore dell'Inter: un acquisto che tutti stanno celebrando.