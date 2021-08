CM – Belotti tra Torino, Atalanta e… Inter: “Così può diventare una soluzione”

Anche il nome del Gallo accostato al club nerazzurro per l'attacco: dirigenza al lavoro su diversi profili

Anche il nome del GalloBelotti per l'attacco dell'Inter. Non si tratta di una prima scelta, ma è tra le alternative valutate dalla società per rinforzare il reparto avanzato. Il capitano del Torino sta trattando il rinnovo con il club, ma ancora non c'è l'accordo e a lui pensano sia i nerazzurri che l'Atalanta. Lo fa sapere Calciomercato.com: "Il Torino gli propone un rinnovo di contratto a oltre 3 milioni netti, lui prende tempo: piace all'Atalanta, può diventare una soluzione per l'Inter", si legge. In caso di mancato arrivo di uno tra Zapata e Correa, il Gallo può diventare un'opzione per i nerazzurri.