Sky Germania si sbilancia sul futuro di Tolisso: “L’Inter è interessata, Bayern disposto a…”

Secondo quanto riportato da Sky Germania Corentin Tolisso lascerà il Bayern Monaco. “Per il giocatore c’è effettivamente un interesse da parte dell’Inter. Non è ancora un interesse profondo, queste sono le informazioni che abbiamo”, ha dichiarato il giornalista Max Bielefeld. “Lo stesso giocatore è molto insoddisfatto con l’attuale situazione. Avrebbe giocato l’Europeo, il tecnico Deschamps lo avrebbe senz’altro convocato. Adesso l’Europeo è slittato di un anno e Tolisso non può permettersi un’altra stagione come questa”. Anche il giornalista Marc Behrenbeck è d’accordo: “Tolisso e il Bayern sono vicini alla separazione. Il giocatore vuole andarsene, il Bayern lo farebbe partire immediatamente. Immagino che nella prossima stagione non sarà più un giocatore del club tedesco”.

