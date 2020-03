SM – Il Bayern riscatta Perisic, ma vuole lo sconto. L’Inter pensa a Tolisso

Il coronavirus ha stoppato i campionati e creato un clima di incertezza anche nel calcio oltre che nella vita comune. Anche il calciomercato probabilmente ne risentirà. A SportMediaset si parla di quello nerazzurro. Marotta e Ausilio starebbero già portandosi avanti con il lavoro. E per aver meno problemi alle scadenze dei giocatori in prestito fino al 30 giugno sono pronti a tenere Young e Moses. Il primo ha convinto tutti, anche i più scettici: il club nerazzurro eserciterà l’opzione per un’altra stagione dopo averlo preso in prestito a 1.5 mln a gennaio. Il secondo ha entusiasmato meno per le non perfette condizioni fisiche, ma Conte vuole confermarlo e i dirigenti interisti chiederanno uno sconto al Chelsea sui 10 mln pattuiti nel momento del prestito.

Anche il Bayern Monaco vuole riscattare Perisic ma chiederebbe uno sconto sulla cifra, vorrebbe pagare meno dei venti mln stabiliti in estate. E l’ad nerazzurro sta correndo ai ripari impostando uno scambio con Tolisso per non perderci e avere un campione del mondo a rinforzare la linea mediana.

