GdS – Inter, Gagliardini può partire a gennaio: Monza lo corteggia, Cremonese lo sogna

Roberto Gagliardini può dire addio all’Inter già nel mercato invernale. Vi abbiamo parlato dell’interesse per Musah e proprio la partenza dell’ex Atalanta può sbloccare un colpo in entrata.

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, in casa Cremonese per il centrocampo “il sogno sarebbe portare Roberto Gagliardini allo Zini, via Inter. Il suo sarebbe un ruolo centrale nello scacchiere di Alvini, ma resta da convincere il giocatore che è corteggiato anche dal Monza”, si legge.