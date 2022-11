L’Inter si iscrive alla corsa per Musah: chi è e quanto costa. Si studia il blitz

Inter a caccia di giovani rinforzi, di qualità e già con esperienza internazionale. Il duo Marotta-Ausilio ha le idee chiare e si guarda attorno in vista del mercato di gennaio. Come svela oggi La Gazzetta dello Sport, “il mirino dell’Inter è puntato soprattutto in Spagna, terra promessa per tanti ragazzi in rampa di lancio. In particolare, Ausilio e il suo vice Baccin sono concentrati sul Valencia, dove non c’è soltanto l’esterno mancino Jesus Vazquez, ma soprattutto Yunus Musah, centrocampista tuttofare di corsa e qualità, pronto a disputare il suo primo Mondiale da protagonista con la nazionale degli Stati Uniti”, si legge sulla rosea.

Chi è e quanto costa Musah

Il quotidiano approfondisce poi la candidatura di Musah per la mediana nerazzurra. Si tratta infatti di un nome nuovo accostato alla squadra allenata da Inzaghi: “L’Inter ha deciso di iscriversi alla corsa per Musah, nonostante la concorrenza dei top club d’Europa. Musah, 20 anni da compiere il prossimo 29 novembre, da tre stagioni si sta mettendo in luce col Valencia e quest’anno sotto la guida di Gattuso vanta già 11 presenze. Gioca centrocampista centrale, ma può ricoprire ogni posizione della mediana: regista, mezzala e pure trequartista all’occorrenza. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e un valore di mercato di circa 20 milioni: il Mondiale potrebbe far lievitare il prezzo, per questo l’Inter ha deciso di muoversi in largo anticipo, ottenendo comunque il gradimento del giocatore, che sogna al più presto di fare il suo esordio in Champions League.