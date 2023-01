Gagliardini, addio all’Inter. Quale prossima squadra? “Quattro opzioni anche in Serie A”

"A parametro zero Gagliardini è un elemento che non faticherà molto a trovare una squadra per la quale firmare. L’ipotesi di andare in questo mercato di gennaio alla Cremonese è stata scartata perché Roberto vuole una formazione più ambiziosa, che gli garantisca non solo minuti, ma anche certi obiettivi. Magari la partecipazione a una coppa europea. Il suo agente, Giuseppe Riso, ha sondato il terreno con diversi club, ma ha anche ricevuto telefonate da parte di dirigenti stranieri. Non è un mistero che la scorsa estate a lui si sia interessato il Monza, che può essere una soluzione anche per il prossimo mese di luglio. Il nome di Gagliardini è stato e sarà al centro anche di chiacchierate con l’Atalanta (dove ritroverebbe il maestro Gasperini), la Lazio e il Torino".