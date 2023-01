Inter-Gagliardini, addio già a gennaio? La situazione. Pista estera da non scartare

Non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Roberto Gagliardini al termine di Inter-Verona. "Non penso di essere disposto ad avere questo minutaggio anche nelle prossime stagioni. Io mi sento bene, posso dare ancora tanto. Sono pronto per poter dimostrare le mie qualità. Molti giudizi su di me non sono equilibrati e non hanno senso, ci ho fatto il callo. A giugno vedremo". Uno sfogo, quello del centrocampista nerazzurro, che arriva in un momento della stagione delicato e che non è stato apprezzato dai tifosi. "Le cose potrebbero risolversi anche prima di giugno, proprio perché tutti iniziano ad essere troppo stanchi della situazione", sottolinea Calciomercato.com.