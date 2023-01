Inter, via Gagliardini? Fabbian non torna: “Tocca a Marotta e Ausilio valutare costi e benefici”

Prima di poter cedere il centrocampista, che ha richieste in Premier League, l'Inter deve trovare un sostituto per Inzaghi

Come per Skriniar e per Dumfries, anche per Gagliardini serve il sostituto prima di un'eventuale cessione. Sul centrocampista c'è il Nottingham, ma la dirigenza nerazzurra riflette sull'opportunità della vendita.