“Chiamata all’Inter per Correa? No, no, noi davanti siamo in tanti. Si gioca col 3-4-2-1, davanti abbiamo tanti giocatori, proviamo a pensare a Colpani e Forson, magari anche Vignato. Caprari e Mota a sinistra, Petagna e Djuric come punte. Siamo in 7 per 3 ruoli, numericamente davanti siamo assolutamente coperti”.