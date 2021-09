Galliani: “L’addio di Lukaku all’Inter? Come fa oggi una squadra italiana a rifiutare 115mln?”

Adriano Galliani, ex ad del Milan e oggi al Monza, è intervenuto come ospite a Radio Deejay per commentare l'ultima sessione di mercato

Marco Macca

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e oggi al Monza, è intervenuto come ospite a Radio Deejay per commentare l'ultima sessione di mercato delle squadre italiane. L'ex dirigente rossonero ha toccato anche il tema relativo alla partenza di Romelu Lukaku dall'Inter:

"Il mercato adesso è cambiato. Prima la Serie A era il campionato d'arrivo, ora non lo è più. La causa di questo gap sono i diritti tv: quando in Premier fatturano 6 miliardi di euro, in Serie A se ne fanno 2. Una volta eravamo leader, ad esempio col Fair Play Finanzario Silvio Berlusconi non avrebbe portato il Milan dal settimo posto alle vette d'Europa. Lukaku? Oggi come fa una squadra italiana a rifiutare 115 mln?".

(Fonte: Radio Deejay)