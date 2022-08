PSG, Galtier insiste: “Skriniar? Possibile, finestra di mercato ancora aperta”

Al termine della partita vinta 3-0 contro il Tolosa, in conferenza stampa Christophe Galtier è tornato a parlare di Milan Skriniar in chiave PSG: "Spero di avere questo difensore centrale in più. Lo avremo? Non lo so, dobbiamo aspettare domani, non ho informazioni in merito. Skriniar? Possibile perché la finestra di mercato è ancora aperta ma non lo so, sei sicuramente più informato di me (al giornalista)", le sue parole.