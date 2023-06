Gazzetta: “Inter di nuovo su Loftus-Cheek. Va nell’affare Onana? Lo scenario”

Se l'Inter insisterà per Loftus-Cheek, il Chelsea premerà per inserirlo come parziale contropartita per Onana che l'Inter considera un elemento chiave per il futuro e non vuole vendere per una cifra inferiore a 60 milioni. Soprattutto se la richiesta arriverà da una società ricca come il Chelsea che ha pagato Kepa 80 milioni (l'importo della clausola). Loftus-Cheek non è comunque l'unica opzione perché l'Inter per la mediana segue anche Frattesi, che ha altre caratteristiche, ma che piace comunque tanto".