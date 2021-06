GdS – Florenzi, la Roma fa il prezzo: “Ecco la posizione dell’Inter dopo l’arrivo di Inzaghi”

Il nome di Alessandro Florenzi è stato spesso accostato all'Inter in caso di partenza di Achraf Hakimi in direzione PSG

Il nome di Alessandro Florenzi è stato spesso accostato all'Inter in caso di partenza di Achraf Hakimi in direzione PSG. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Roma vorrebbe ricavare dalla sua cessione almeno 10 milioni di euro:

"La Roma non ha intenzione di regalarlo a nessuno e vorrebbe guadagnare almeno 10 milioni dalla sua cessione. Lo staff del giocatore cercherà di evitare che si vada oltre gli 8-9 per facilitare le trattative, ma i margini sembrano esserci. Florenzi, che piace in Italia all’Inter (meno di prima però, con Inzaghi) e Juventus, vorrebbe continuare a giocare all’estero e spera che il Psg alla fine lo riprenda".