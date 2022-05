Gds – Inter vuole 70 mln per Bastoni. Dumfries? Se dovesse andare via lui…

Alcune uscite sono già scritte, ma quella di peso la decideranno le offerte, come successo per Hakimi e Lukaku

La stagione appena finita è già alle spalle e la testa dell'Inter è già sul futuro. Ma per restare competitivi anche il prossimo anno sarà necessario in casa nerazzurra incassare bene e reinvestire ancora meglio. Questo il punto in uscita secondo La Gazzetta dello Sport: "Alcune uscite sono già scritte, ma quella di peso la decideranno le offerte, come successo per Hakimi e Lukaku. Se uscisse solo Dumfries, oltre ad alcuni giovani come Pinamonti e altri attaccanti, ci sarebbe poco margine per reivestire. Soprattutto in mezzo al campo, dove cambieranno aria Vidal, Vecino e probabilmente uno tra Gagliardini e Sensi. Serve dunque sacrificare un big tra quelli che possono portare minimo 60-70 milioni.