Inter, Nandez e Bellerin insieme? Si può. Due dettagli non trascurabili

La Gazzetta dello Sport tiene aperta l'ipotesi doppio colpo per il club nerazzurro

Nahitan Nandez ed Hector Bellerin sono i due nomi che circolano con insistenza attorno all'Inter in queste settimane. Entrambi potrebbero colmare il vuoto lasciato da Achraf Hakimi, ma potrebbero non escludersi a vicenda. La Gazzetta dello Sport spiega: "L’uno non esclude l’altro, perché c’è bisogno di allungare la rosa in vista di una stagione che l’Inter vuole vivere da protagonista, in Italia e in Europa. Nahitan Nandez e Hector Bellerin restano ben presenti sul taccuino della dirigenza nerazzurra: nomi cerchiati in rosso, perché oggi sono loro le priorità di Beppe Marotta e Piero Ausilio. A destra è rimasto un buco dopo la cessione di Hakimi al Psg, necessaria per far respirare le casse del club.