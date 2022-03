GdS – Inter, per Scamacca il Sassuolo non si accontenta. Sarà importante…

Nerazzurri in corsa per l'attaccante e per il suo compagno di squadra Frattesi ma bisognerà limare la distanza con i neroverdi

La Gazzetta dello Sport però sottolinea un fattore che potrebbe avere un grosso peso in particolare nella trattativa per l'attaccante: "In questa fase della stagione la cautela è d’obbligo, anche perché nessun club conosce con esattezza il budget per la prossima stagione. È vero che la stima dei 65 milioni parte dal presupposto che il centravanti di Dionisi può valere 40 milioni. Mentre il centrocampista è accreditato di 25 milioni. Evidentemente, però, il Sassuolo non si accontenta, pur sapendo che le società milanesi faticano a cimentarsi in un’asta per Scamacca, a dispetto dell’interesse tecnico. Logica vuole che il giocatore si ritagli uno spazio importante in questa vicenda, considerato che ha già detto no alle lusinghe del Borussia Dortmund e del Lipsia: lui preferisce restare in Serie A. E certamente non ha interesse a far salire il costo del suo cartellino".